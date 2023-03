Storica Italia ai quarti delle World Baseball Classic, Mike Piazza: “Questi ragazzi giocano per la nazione dei loro padri” (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Italia del Baseball entra nella storia passando ai quarti di finale delle World Baseball Classic 2023: il 7-1 contro l’Olanda ha regalato i quarti di finale agli azzurri. Una partita fantastica, con i giocatori che hanno centrato l’unico risultato utile, visto che la vittoria serviva con almeno quattro punti di vantaggio subendone solo cinque. Il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) L’delentra nella storia passando aidi finale2023: il 7-1 contro l’Olanda ha regalato idi finale agli azzurri. Una partita fantastica, con i giocatori che hanno centrato l’unico risultato utile, visto che la vittoria serviva con almeno quattro punti di vantaggio subendone solo cinque. Il ... TAG24.

