(Di lunedì 13 marzo 2023) Pubblichiamo un estratto da “” di Dario Costa uscito il 10 marzo per 66thand2nd. Alla consueta sosta per l’All-Star Game di meta? febbraio, Golden State ha il miglior record della lega, 42-9, ee? l’uomo copertina dell’Nba. A confermare il balzo di notorieta? e? proprio il voto popolare per eleggere i giocatori che dovranno andare alla partita delle stelle.risulta il piu? amato dai tifosi con oltre un milione e mezzo di preferenze e stacca nettamente LeBron James e Kobe Bryant.parte in quintetto per la Western Conference e, sfoggiando le nuovissime1, la prima scarpa a lui dedicata e marchiata Under Armour, vince anche la gara del tiro da tre punti battendo in finale il compagno di reparto Klay Thompson e Kyrie Irving. Al commento ci sono Reggie Miller, altro tiratore straordinario a cavallo ...

da urlo! È lui a guidare la rimonta dei Golden State Warriors sui Milwaukee Bucks: segna 22 dei suoi 36 punti tra quarto periodo e ...... in particolare ai playoff e alle Finals, Wiggins si era rivelato un giocatore decisivo per il titolo conquistato , ricoprendo di fatto un ruolo di secondo piano solo nei confronti di. ...Tante emozioni nella notte italiana, in cui si sono disputati nove match valevoli per la regular season NBA 2022/2023 . Spicca il successo dei Golden State Warriors , trascinati dal solitocontro i Milwaukee Bucks. A 2 minuti dalla fine, con 8 punti di svantaggio, la sconfitta sembrava ormai vicina. Il fenomeno in maglia numero 30, tuttavia, si è caricato la squadra sulle ...

Steph Curry, un estratto del libro a lui dedicato "Steph Curry, gioia e rivoluzione" L'Ultimo Uomo

