Stellantis | ex-Gkn | Portovesme | quando industria rischia di fare rima con crisi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ladell’ha diversi volti., ma soprattutto ex-GKN,. Tre nomi molto lontani ma accomunati da una situazione di tensione. Tensione che, in molti casi porta allo stato di. Unache poi si riversa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sommerso dai faldoni che coprono il tavolo delle ... TAG24.

... anche sulla scia della vertenza, la fabbrica di Campi di Bisenzio, i cui lavoratori in lotta ... Congià alcune occasioni sono state perse: le nuove microcar vengono prodotte in Marocco, ...Nella componentistica, è ancora da definire il percorso di reindustrializzazione della Qf (ex) ... Ed ancora la questione: una produzione decisamente inferiore alle capacità che ha ...L'individuazione di un finanziamento e di un'attività di indirizzo di natura pubblica così come la chiara esplicitazione della relazione- Stato, sono cruciali per la credibilità ...

Stellantis, Gkn, Portovesme: se industria rischia la rima con crisi Tag24

C'è ottimismo in Regione Toscana su Magna Closures di Guasticce (Livorno), azienda dell'automotive specializzata soprattutto in serrature per auto, che ha illustrato all'ente il piano industriale dei ...