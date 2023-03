“Stavano male e lo hanno ignorato” GF Vip | le accuse choc dopo l’allarme | “Ora sono guai”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 13 marzo 2023) La Finale sembrava solamente un miraggio, invece l’avventura dei concorrenti al GF Vip 7 sta per finire e forse è anche il momento. Più di sei mesi trascorsi tra quattro mura, con le pressioni delle puntate e tutti i litigi da affrontare tra le fazioni,stancanti, destabilizzanti. Grazie a Dagospia, poco fa è emerso un retroscena a proposito della psicologa e dei ripetuti richiami su Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Nella scorsa 40esima puntata Edoardo Donnamaria è stata squalificato per aver trattatoAntonella Fiordelisi, usando toni e modi inaccettabili per un contesto televisivo e in generale tra due persone civili. Non era la prima volta che l’ex volto di Forum, molto provato dagli alti e bassi in amore, mostrava un po’ di aggressività. La psicologa del GF Vip 7 aveva avvertito gli autori su lui e Daniele Dal Moro e oggi ...