Stati Uniti, bambina di 3 anni trova una pistola carica in casa: spara e uccide la sorellina (Di lunedì 13 marzo 2023) Una bambina di tre anni ha preso in mano una pistola e ha sparato alla sorellina di 4 anni uccidendola. L’incredibile tragedia è avvenuta nelle scorse ore in Texas. Si tratta dell’ennesimo caso legato alla proliferazione delle armi da fuoco negli Stati Uniti. La bambina ha trovato in casa l’arma, una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorellina. Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales, le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della casa. Le indagini ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) Unadi treha preso in mano unae hato alladi 4ndola. L’incredibile tragedia è avvenuta nelle scorse ore in Texas. Si tratta dell’ennesimo caso legato alla proliferazione delle armi da fuoco negli. Lahato inl’arma, unasemiautomaticae hato accidentalmente alla. Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales, le due bimbe erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della. Le indagini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AIRC_it : Dopo un'esperienza negli Stati Uniti, Vincenzo Corbo ( @UniVerona ) è tornato in Italia portando con sè una nuova t… - wireditalia : Negli Stati Uniti, l'azienda farmaceutica Eli Lilly ha abbassato il prezzo dell'insulina dopo una parodia online or… - putino : Il governo degli Stati Uniti ha preso misure straordinarie ieri sera per evitare una potenziale crisi bancaria dopo… - CesareInvictus : RT @Lukyluke311: L'Occidente e la NATO, guidata dagli Stati Uniti, sembrano iniziare a scaricare l'Ucraina per la sconfitta subita dalla Ru… - picchio74roma : RT @Agenzia_Ansa: Svb, Biden: 'Il sistema bancario americano è sicuro'. Il presidente degli Stati Uniti: 'I vostri depositi saranno lì quan… -