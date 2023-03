Staffisti del Comune | Martusciello | “Il sindaco mi ha raccontato la sua verità”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Finalmente inizia a squarciarsi il velo di ipocrisia sulla vicenda degliassunti da Palazzo San Giacomo”. Lo afferma l’eurodeputato e coordinatore di Forza Italia in Campania, Fulvio. “IlManfredi stamattina mi hala sua, che è umiliante per Napoli”, prosegue. “Per fortuna – aggiunge il coordinatore campano di FI – c’era anche chi ha filmato il suo racconto. Così la città potrà sapere – se è stata l’opposizione a fornire i nominativi di una parte degliassunti e se qualcuno di essi che ha falsificato il curriculum”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ad oggi l'ex ministro dell'Economia del governo Conte con il M5S, è stato capace solo di dare lavoro alla pletora di staffisti che affollano le sue segreterie". Lo dichiara in una nota il capogruppo ... Non ci sono i requisiti per un contratto "C1", con il quale sono stati inquadrati alcuni staffisti, ... è passato al contrattacco e ha firmato, uno per tutti, la revoca del contratto a Ciro Cinquegrana,... eurodeputato di FI e coordinatore regionale, arriva in Parlamento il caso dei 9 staffisti assunti la settimana scorsa al Comune di Napoli e scoppiato per un articolo della "Roma". Il deputato di Forza ...

