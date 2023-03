Squalifica Mourinho, la Corte d’Appello pubblica le motivazioni: “Non c’è margine per ridurre la sanzione” (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono state rese note le motivazioni che hanno portato la Corte d’Appello federale a confermare le due giornate di Squalifica a José Mourinho. La Corte, che precisa di fare riferimento solo a quello che è scritto nel referto arbitrale, fa notare come la quaterna arbitrale abbia poi ulteriormente confermato, all’unisono, quanto redatto nel referto di gara in merito al comportamento gravemente irriguardoso tenuto dall’allenatore della Roma negli spogliatoi. Questo si legge in un passaggio del documento rilasciato: “Di poi, nel costrutto difensivo, risulta inspiegabilmente ridimensionata la rilevanza giuridica della condotta tenuta dal sig. Mourinho all’interno dello spogliatoio che, a fronte della semplice negazione da parte del sig. Serra delle accuse a lui rivolte, ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Sono state rese note leche hanno portato lafederale a confermare le due giornate dia José. La, che precisa di fare riferimento solo a quello che è scritto nel referto arbitrale, fa notare come la quaterna arbitrale abbia poi ulteriormente confermato, all’unisono, quanto redatto nel referto di gara in merito al comportamento gravemente irriguardoso tenuto dall’allenatore della Roma negli spogliatoi. Questo si legge in un passaggio del documento rilasciato: “Di poi, nel costrutto difensivo, risulta inspiegabilmente ridimensionata la rilevanza giuridica della condotta tenuta dal sig.all’interno dello spogliatoio che, a fronte della semplice negazione da parte del sig. Serra delle accuse a lui rivolte, ...

