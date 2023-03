Squadre Serale Amici 2023, svelati gli schieramenti decisi dai prof e quanti saranno i primi eliminati (Di lunedì 13 marzo 2023) Squadre Serale Amici 2023, sabato si va in scena e i prof hanno dovuto scegliere chi inserire nella propria squadra. Tante le sorprese che sono emerse durante a prima puntata del Daytime di Amici dopo la fine della scuola e l’arrivo verso il Serale, che partirà ufficialmente sabato 18 marzo in prima serata su Canale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023), sabato si va in scena e ihanno dovuto scegliere chi inserire nella propria squadra. Tante le sorprese che sono emerse durante a prima puntata del Daytime didopo la fine della scuola e l’arrivo verso il, che partirà ufficialmente sabato 18 marzo in prima serata su Canale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : Una comunicazione importante: per gli allievi di #Amici22 è arrivato il momento di scoprire come sono composte le s… - AleOupsWW : RT @gossiptv__: ??AMICI NEWS?? ?? squadre serale ?? ZERBI - CELENTANO CUCCARINI- EMANUEL LO ARISA - TODARO #AMICI22 - MCalcioNews : Amici 22, ecco le squadre del serale (non manca qualche stoccata dei prof) - tvblogit : Amici 22: le tre squadre che si sfideranno al serale - viodioss : RT @gossiptv__: ??AMICI NEWS?? ?? squadre serale ?? ZERBI - CELENTANO CUCCARINI- EMANUEL LO ARISA - TODARO #AMICI22 -