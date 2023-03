Spunta il fiore urbano | ingresso dimezzato all’Accademia Carrara per i residenti a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 marzo 2023). Èto il primodi design. Posizionato in via Zambonate 11, nel centro della città, all’altezza del Coin, è stato presentato nella mattinata di lunedì 13 marzo. Con l’installazione di questa scultura floreale prende concreto avvio il progetto “Seminare Bellezza”, ideato dcon l’obiettivo di creare una relazione ancora più stretta tra museo, città e provincia nell’anno della Capitale Italiana della Cultura. Nei prossimi giorni verrà allestita un’altra scultura floreale alla sede dell’Ospedale Humanitas Gavazzeni, in via Gavazzeni, 21. L’iniziativa assume un significato particolare considerando che verrà inaugurata a ridosso della data del 18 marzo, in cui ricorre la Giornata nazionale in memoria di tutte le ...