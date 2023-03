Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : BTp: spread con Bund sale a 192 punti base, rendimento cala al 4,20% - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - PaoloBMb70 : RT @classcnbc: Le borse europee chiudono in rosso ????-4% ????-2,9% ????-3% ????-2,6% I titoli bancari registrano il calo peggiore dell'ultimo an… - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude a 192 punti, rendimento cala al 4,17%: Crollo tassi dei bond, per il biennale tedesco -41 pu… - fonzis12022 : Milano crolla a -4,2%, raffica di sospensioni.Unicredit, Cnh e Tenaris registrano ribassi superiori al 5%. A fatica… - classcnbc : Le borse europee chiudono in rosso ????-4% ????-2,9% ????-3% ????-2,6% I titoli bancari registrano il calo peggiore dell'… -

Chiusura in deciso rialzo per lo/Bund e rendimento dei bond in forte calo in una seduta caratterizzata dalla fuga degli operatori dal mercato azionario a vantaggio dell'obbligazionario per mettersi al riparo da esposizioni ...Lotra ee Bund chiude in rialzo. Il differenziale si allarga oltre i 192 punti. In calo tutti i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, con gli investitori che rifanno i conti su quella ...Sale molto lo, raggiungendo +181 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre ilcon scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,07%. Tra le principali Borse europee ...

Le notizie di oggi sull’andamento della borsa italiana dopo il crac di Svb in Usa: Ftse Mib continua a perdere, calano gli indici di tutte le ...Non bastano le rassicurazioni della Fed e del presidente americano Biden sulle banche. A Milano finanziari in coda al Ftse Mib. Moneta unica torna sopra 1,07 dollari. Spread in rialzo oltre 190 punti, ...