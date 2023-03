Spray nasale contro l’emicrania Approvato Zavegepant

(Di lunedì 13 marzo 2023)il primoper contrastare. La Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia federale statunitense deputata alla regolamentazione di medicinali, prodotti alimentari e terapie sperimentali, ha dato l’okay. Ora si attende il via libera dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), che di solito arriva qualche tempo dopo rispetto alla pronuncia dell’ente americano, e a cascata quello dell’AIFA. Il farmaco che promette di alleviare la sofferenza causata dalsi chiamaed è stato sviluppato dal colosso farmaceutico statunitense Pfizer. Tecnicamenteè un antagonista del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP). È il primo e unicodi questo ...

Uno spray nasale che agisce in pochi minuti è il primo farmaco ad azione rapida e in spray nasale appena approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense contro l'emicrania negli adulti. Secondo quanto riferito dalla Pfizer, lo Zavegepant potrebbe offrire un sollievo...

L'agenzia americana del farmaco, la Food and Drug Administration, proprio in questi giorni ha approvato l'uso di un nuovo farmaco contro l'emicrania, un disturbo che colpisce milioni di persone nel mondo. Via libera dell'Agenzia del farmaco americana Fda a un nuovo spray nasale anti-emicrania, zavegepant di Pfizer.