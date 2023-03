Spopola il referendum per la difesa della casa su Facebook ma è tutto fake

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 marzo 2023) Negli ultimi giorni, in molti sustanno condividendo una nota relativa ad un presuntoper lacontro i ladri. Su molte bacheche sta comparendo il messaggio presente nell’immagine di apertura articolo e purtroppo in tanti sono pronti a condividerlo senza riflettere. Il tema sicurezza è sempre molto sentito ed è per questo che sta prendendo piede per l’ennesima volta una bufala già nota in passato (era circolata pure nel lontano 2016). Esaminiamo nel dettaglio a cosa si riferisce la nota sulper la. I destinatari del messaggio sono invitati a recarsi presso l’ufficio anagrafe del loro Comune di appartenenza e chiedere di firmare per far partire la consultazione popolare ...