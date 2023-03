Sperlonga | il Comune “cerca” un gestore trasporti su strada

(Di lunedì 13 marzo 2023)– Energie Comuni S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico pro-tempore, societa? in house providing deldi, ha predisposto un Avviso Pubblico per la nomina di unsuesterno e a tempo determinato, da assumere a far data dal 01 maggio 2023 fino al 01 maggio 2024. Dando seguito alla richiesta presentata dalla predetta societa?, assunta al protocollo generale deldial n. 4972 del 08.03.2023, ilprocede alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico di cui trattasi. Scarica il testo completo dell’Avviso pubblico Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...

A ritirare il premio per ildi Prato è intervenuta l' assessora alla Città Curata Cristina ... Sanremo (IM), Sant'Orsola Terme (TN), Sasso Marconi (BO), Saviano (NA), Silvi (TE),(LT), ...A ritirare il premio per ildi Prato è intervenuta l'assessora alla Città Curata Cristina ... Sanremo (Im), Sant'Orsola Terme (Tn), Sasso Marconi (Bo), Saviano (Na), Silvi (Te),(Lt), ...A ritirare il premio per ildi Prato è intervenuta l'assessora alla Città Curata Cristina ... Sanremo (IM), Sant'Orsola Terme (TN), Sasso Marconi (BO), Saviano (NA), Silvi (TE),(LT), ...

Comuni Plastic Free 2023: due pontini tra i milgiori in Italia. La premiazione a Bologna LatinaToday

Consegnati i riconoscimenti di Plastic free onlus per il «massimo livello di virtuosità» a Termoli (Cb), Borgo Virgilio (Mn), Mogliano Veneto (Tv) e Legnago (Vr). Attestati di virtuosità per 68 Comuni ...Firenze è Comune Plastic Free 2023. L’amministrazione è stata scelta dall’omonima associazione come virtuosa dal punto di vista ambientale ed è stata premiata oggi in una cerimonia che si è svolta a B ...