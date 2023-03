Speranza, Bersani, D'Alema: il ritorno della "trimurti" Il Pd pronto a riaccogliere tutti i transfughi pentiti (Di lunedì 13 marzo 2023) Ma verranno? Quando Verranno? E se verranno, come faremo? Queste le domande che vorticano come spifferi indisponenti in un vecchio Palazzo del centro storico di Roma, conosciuto come “Nazareno”, dove ha sede un Istituto –guarda caso- cattolico ma ha sede soprattutto il Partito democratico, erede del PCI e di una parte della Democrazia Cristiana. Ora è la sede della nuova segretaria Elly Schlein che di carriera ne ha fatta molta essendosi iscritta solo qualche mese fa. Ma chi è la triplice che dovrebbe ritraslocare? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 marzo 2023) Ma verranno? Quando Verranno? E se verranno, come faremo? Queste le domande che vorticano come spifferi indisponenti in un vecchio Palazzo del centro storico di Roma, conosciuto come “Nazareno”, dove ha sede un Istituto –guarda caso- cattolico ma ha sede soprattutto il Partito democratico, erede del PCI e di una parteDemocrazia Cristiana. Ora è la sedenuova segretaria Elly Schlein che di carriera ne ha fatta molta essendosi iscritta solo qualche mese fa. Ma chi è la triplice che dovrebbe ritraslocare? Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ta_piero : RT @DavideSilvestr6: Avevano fatto una scissione per abbattere l'unico segretario non comunista che aveva portato il PD al 40%. Ora vi rien… - VivaldiGiovanni : RT @Vathek1984: #EllySchlein annuncia di voler fare a meno di 'cacicchi e capibastone', 'Basta con le correnti' Poi è sostenuta da: Bettin… - francescacuore6 : RT @terzodeboccio: @DavideSilvestr6 Non c'è nulla di male che in un partito di sinistra ci siano persone come #Bersani e #Speranza , il tuo… - terzodeboccio : @DavideSilvestr6 Non c'è nulla di male che in un partito di sinistra ci siano persone come #Bersani e #Speranza , i… - rob_arci : RT @Gi71376847: Ripetono che ilclima è cambiato,che tira un’aria diversa. Forse sono io che non sento il vento; sento sempre le stesse cos… -