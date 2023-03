Speranza | Bersani | D' Alema | il Pd pronto a riaccogliere i transfughi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ma verranno? Quando Verranno? E se verranno, come faremo? Queste le domande che vorticano come spifferi indisponenti in un vecchio Palazzo del centro storico di Roma, conosciuto come “Nazareno”, dove ha sede un Istituto –guarda caso- cattolico ma ha sede soprattutto il Partito democratico, erede del PCI e di una parte della Democrazia Cristiana. Ora è la sede della nuova segretaria Elly Schlein che di carriera ne ha fatta molta essendosi iscritta solo qualche mese fa. Ma chi è la triplice che dovrebbe ritraslocare? Segui su affaritaliani.it

“Seguo la linea Speranza”. D'Alema vicino al ritorno nel Pd ilGiornale.it

Ci sono anche il cofondatore delle Sardine, Mattia Santori, e il direttore dell'associazione ambientalista Terra!, Fabio Ciconte, tra i membri della direzione nazionale del Partito Democratico appena ...Dietro la neo segretaria del Pd c'è tutta la vecchia guardia dem. Anche Massimo D'Alema è pronto a rientrare: "Seguirò la linea che ci darà il compagno Speranza" ...