Spazio | agri-hub ed energia Tutti i dossier della visita di Mattarella in Kenya

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 marzo 2023) Per il suo sesto viaggio nel continente africano, il PresidenteRepubblica Sergiosarà oggi in, accompagnato dal viceministro degli Esteri con delega per l’Africa, Edmondo Cirielli. Dopo Camerun, Angola, Etiopia, Zambia e Mozambico la tappa a Nairobi si inserisce, da un lato, in un momento molto intenso nelle relazioni italo-africane e accompagnato dalla consapevolezza, dall’altro, di una interessante e ampia prospettiva di partenariato, come dimostra ladell’ad di Eni, Claudio Descalzi pochi giorni fa.e Impact accelerator Fitto il programma che prevede per martedì l’incontro con il PresidenteRepubblica del, William Ruto, a cui seguirà la cerimonia di firma degli accordi prima di trasferirsi al Mausoleo del primo ...