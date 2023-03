Spalletti in conferenza: “Kvara? Gol alla Maradona” (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Napoli vola nuovamente a +18 in classifica sulle ali di Kvaratskhelia. L’allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti, presenta la gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte ed esalta le prestazioni del georgiano. Napoli, le parole di Spalletti Sulla vittoria contro l’Atalanta“Questa vittoria è stata il massimo. Ribaltare la frittata dal punto di vista del risultato con questa qualità di gioco è stato il massimo. La squadra ha fatto una grande partita con avversario tosto come l’Atalanta, fisicamente il più forte di tutti, ma anche per quanto riguarda la corsa negli spazi aperti. Potevano concedere qualcosa nel palleggio stretto, ma noi abbiamo calciatori diversi. A parte l’agonismo abbiamo girato palla più velocemente, con qualche tocco in meno ma di qualità, al fine poter far male dal punto di ... Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Napoli vola nuovamente a +18 in classifica sulle ali ditskhelia. L’allenatore degli azzurri, Luciano, presenta la gara di Champions League contro l’Eintracht Francoforte ed esalta le prestazioni del georgiano. Napoli, le parole diSulla vittoria contro l’Atalanta“Questa vittoria è stata il massimo. Ribaltare la frittata dal punto di vista del risultato con questa qualità di gioco è stato il massimo. La squadra ha fatto una grande partita con avversario tosto come l’Atalanta, fisicamente il più forte di tutti, ma anche per quanto riguarda la corsa negli spazi aperti. Potevano concedere qualcosa nel palleggio stretto, ma noi abbiamo calciatori diversi. A parte l’agonismo abbiamo girato ppiù velocemente, con qualche tocco in meno ma di qualità, al fine poter far male dal punto di ...

