Spalletti | “Diego era Diego ma Kvara è sulla strada buona Sull’Eintracht e Gollini…

(Di lunedì 13 marzo 2023) Lucianodichiara cheerama: l’allenatore si soffermae Gollini Intervista esclusiva di Lucianotra Atalanta ed Eintracht Francoforte. Nella giornata Radio Kiss Kiss Napoli ha messo in onda un’intervista fatta all’allenatore: “La vittoria contro l’Atalanta? È stato il massimo, ribaltare la frittata da un punto di vista di risultato con questa qualità di gioco, perché la squadra ha fatto una grande partita contro un avversario tostissimo come l’Atalanta: si sono trovati a giocare un calcio di livello contro avversari che fisicamente sono i più forti di tutti, anche nella corsa negli spazi larghi e aperti, loro potevano concedere ...

... segnata sabato con l'Atalanta (sbloccando il match vinto 2 - 0 dai ragazzi di) ha ... Un gol alla Maradona nello stadio intitolato al grande. A proposito delle sirene di mercato, in ......nasce l'idea di consegnargli la 10 diArmando Maradona Il Napoli vola anche grazie alle giocate di Kvaratskhelia e ora nasce l'idea di consegnargli la 10 diArmando Maradona.ne ......Kvaratskhelia comeArmando Maradona : il confronto, soprattutto dopo il gol pazzesco contro l'Atalanta con un epico uno contro otto , divampa in città e in generale Italia. Lucianoè ...

Spalletti: "Diego era Diego, ma Kvara è sulla strada buona. Gollini ... ROMA on line

"Questa vittoria è stata il massimo. Ribaltare la frittata dal punto di vista del risultato con questa qualità di gioco è stato il massimo, la squadra ha fatto una grande partita con avversario tostis ...Gli azzurri stanno tenendo un ritmo fantastico in campionato e il trionfo scudetto è solo una questione di tempo: ma la squadra di Spalletti può eguagliare o superare il primato stabilito dai biancone ...