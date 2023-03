Spaccio di droga, 32enne di Benevento assolto (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuto dinanzi al GUP del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, il processo a carico di Sergio Altivalle, di 32 anni, di Benevento, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, imputato di Spaccio aggravato di sostanze stupefacenti. In particolare, all’Altivalle venivano contestate otto cessioni di droga che sarebbero avvenute tra il mese di dicembre del 2019 e il 24 gennaio 2020. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Benevento, attraverso l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e servizi di appostamento, partirono a seguito delle dichiarazioni accusatorie di una persona di Campobasso, arrestata per Spaccio. Proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, la Procura aveva ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è tenuto dinanzi al GUP del Tribunale di, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, il processo a carico di Sergio Altivalle, di 32 anni, di, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, imputato diaggravato di sostanze stupefacenti. In particolare, all’Altivalle venivano contestate otto cessioni diche sarebbero avvenute tra il mese di dicembre del 2019 e il 24 gennaio 2020. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di, attraverso l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e servizi di appostamento, partirono a seguito delle dichiarazioni accusatorie di una persona di Campobasso, arrestata per. Proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, la Procura aveva ...

