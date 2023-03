Soumahoro a Nisida | “Il futuro di questi giovani è una nostra responsabilità”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Oggi insieme al garante regionale dei detenuti, prof. Samuele Ciambriello, ho fatto visita all’istituto di pena per minorenni di, a Napoli, per incontrare i ragazzi qui detenuti e il personale coinvolto in quello che è, di fatto, un percorso di formazione e recupero, prima che di detenzione” lo dichiara il deputato Aboubakar, a margine di una visita all’istituto carcerario napoletano.“Li ho trovati impegnati in attività ricreative e laboratori di formazione, fondamentali per imparare a relazionarsi con le altre persone e per mettersi alla prova in corsi di ceramica, pittura, teatro e panificazione.Secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia – aggiornati al 15 gennaio – in Italia sono 385 i minori detenuti nei 17 istituti sul territorio nazionale – continua ...