Soulé: «La Juventus ha 53 punti sul campo! L’Inter sarà dura da affrontare» (Di lunedì 13 marzo 2023) Soulé, autore del quarto gol della Juventus nella sfida contro la Sampdoria (vedi report), parla della prossima sfida in campionato contro L’Inter. Di seguito le dichiarazioni del calciatore bianconero intervistato su Rai 2. DIFFICILE – Matias Soulé, dopo il gol in Juventus-Sampdoria, pensa al prossimo match di campionato contro L’Inter. Così il calciatore bianconero ai microfoni di Rai 2: «Abbiamo vinto e abbiamo 53 punti sul campo. Adesso ci aspetta prima la partita di Coppa e, poi, quella contro L’Inter, che sarà dura e difficile da affrontare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023), autore del quarto gol dellanella sfida contro la Sampdoria (vedi report), parla della prossima sfida in campionato contro. Di seguito le dichiarazioni del calciatore bianconero intervistato su Rai 2. DIFFICILE – Matias, dopo il gol in-Sampdoria, pensa al prossimo match di campionato contro. Così il calciatore bianconero ai microfoni di Rai 2: «Abbiamo vinto e abbiamo 53sul campo. Adesso ci aspetta prima la partita di Coppa e, poi, quella contro, chee difficile da». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Primo goal tra i grandi con la Juventus per Soulé: 'Mi veniva da piangere' ?? #JuveSamp - tuttosport : JUVE-SAMP 4-2: RABIOT E SOULÉ SALVANO I BIANCONERI Bianconeri a -4 dall'Atalanta #Juventus #JuveSamp… - OptaPaolo : 1 - Matìas Soulé è il 1° calciatore nato a partire dal 2003 a segnare con la maglia della Juventus in Serie A. Gioventù. #JuveSamp #SerieA - Mudryk_LO : RT @GoalItalia: Primo goal tra i grandi con la Juventus per Soulé: 'Mi veniva da piangere' ?? #JuveSamp - infoitsport : Soulé: «La Juventus ha 53 punti sul campo! L’Inter sarà dura da affrontare» -

Juve, poker con la Samp. Super Rabiot, Vlahovic sbaglia anche un rigore. Stankovic: 'Il 3 - 2 è da annullare' Più che una partita di calcio, un luna park di emozioni e strafalcioni assortiti. La Juventus supera 4 - 2 la Sampdoria, dopo essersi fatta rimontare dal 2 - 0 al 2 - 2, e riacciuffa il ...- in di Soulé ... Francesco Oppini: 'Juventus, se ci ridanno i 15 punti si fa interessante' ... sarebbero 53 e qui la cosa si fa ancora più interessante dato che questo vorrebbe dire solo una cosa; secondo posto solitario in classifica! Adesso tra l'altro, in pochi escludono che la Juventus ... Juve, Soulé: 'Il gol un'emozione incredibile, mi veniva da piangere. Ecco cosa mi chiede Allegri' Commenta per primo L'attaccante della Juventus , Matias Soulé ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria in cui ha trovato il suo primo gol in Serie A, quello del 4 - 2. DOPO IL GOL - 'Sono molto contento, aspettavo questo gol ... Più che una partita di calcio, un luna park di emozioni e strafalcioni assortiti. Lasupera 4 - 2 la Sampdoria, dopo essersi fatta rimontare dal 2 - 0 al 2 - 2, e riacciuffa il ...- in di...... sarebbero 53 e qui la cosa si fa ancora più interessante dato che questo vorrebbe dire solo una cosa; secondo posto solitario in classifica! Adesso tra l'altro, in pochi escludono che la...Commenta per primo L'attaccante della, Matiasha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria in cui ha trovato il suo primo gol in Serie A, quello del 4 - 2. DOPO IL GOL - 'Sono molto contento, aspettavo questo gol ... Cuadrado svela: «Vlahovic mi impressiona più di tutti» - VIDEO Juventus News 24