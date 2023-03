Soul Calibur: un rumor sembrerebbe puntare verso un remaster (Di lunedì 13 marzo 2023) La storia di anime e spade che trascende il mondo rivive nei rumor: Bandai Namco starà davvero lavorando a un remaster di Soul Calibur? Trascendendo gli eoni e il mondo, una storia di spade ed anime viene raccontata in eterno: chiunque abbia amato la serie Soul Calibur, conoscendo questa narrazione iniziale, avrà avuto un brivido e sta per averne un altro se decide di dare credito al rumor secondo il quale Bandai Namco è all’opera su un remaster. Che si tratti di un ritorno solo per il caro vecchio Soul Edge o di più titoli, poi, spetterà ai posteri stabilirlo. Però non ci lamenteremmo se, dopo i cinque anni passati dal sesto episodio, la casa di Pac-Man se ne venisse fuori con una raccolta dedicata agli schermidori del tardo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 marzo 2023) La storia di anime e spade che trascende il mondo rivive nei: Bandai Namco starà davvero lavorando a undi? Trascendendo gli eoni e il mondo, una storia di spade ed anime viene raccontata in eterno: chiunque abbia amato la serie, conoscendo questa narrazione iniziale, avrà avuto un brivido e sta per averne un altro se decide di dare credito alsecondo il quale Bandai Namco è all’opera su un. Che si tratti di un ritorno solo per il caro vecchioEdge o di più titoli, poi, spetterà ai posteri stabilirlo. Però non ci lamenteremmo se, dopo i cinque anni passati dal sesto episodio, la casa di Pac-Man se ne venisse fuori con una raccolta dedicata agli schermidori del tardo ...

