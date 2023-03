Sosta selvaggia su Corso Vittorio Emanuele, Ztl non attiva (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua il fenomeno della Sosta selvaggia nel centro di Salerno che il fine settimana diventa ostaggio del traffico e degli automobilisti alla ricerca del parcheggio. Tra le zone più critiche le traverse che intersecano Corso Vittorio Emanuele. A riportare i dati di questo fenomeno ancora fuori controllo è il quotidiano il Mattino che rivela: “Sono centocinquanta gli accessi liberi al giorno, per un computo medio mensile di 4.500 transiti in via Conforti”. Sarebbe auspicabile attivare il varco della zona a traffico limitato di via Raffaele Conforti. Nel mese di febbraio da via Conforti hanno avuto accesso ben 3.800 veicoli che non saranno multati perché attualmente il dispositivo Ztl non è ancora attivo sebbene ci sia l’impianto. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023) Continua il fenomeno dellanel centro di Salerno che il fine settimana diventa ostaggio del traffico e degli automobilisti alla ricerca del parcheggio. Tra le zone più critiche le traverse che intersecano. A riportare i dati di questo fenomeno ancora fuori controllo è il quotidiano il Mattino che rivela: “Sono centocinquanta gli accessi liberi al giorno, per un computo medio mensile di 4.500 transiti in via Conforti”. Sarebbe auspicabilere il varco della zona a traffico limitato di via Raffaele Conforti. Nel mese di febbraio da via Conforti hanno avuto accesso ben 3.800 veicoli che non saranno multati perché attualmente il dispositivo Ztl non è ancora attivo sebbene ci sia l’impianto. Segui ZON.IT su Google News.

