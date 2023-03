Sospensione idrica a Salerno in via Abbagnano (Di lunedì 13 marzo 2023) Salerno Sistemi comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione, in Via Ulisse Abbagnano altezza civico 11, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.00 alle ore 14.00 di oggi, lunedì 13 marzo 2023 alla seguente strada: Via Ulisse Abbagnano. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 13 marzo 2023)Sistemi comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione, in Via Ulissealtezza civico 11, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 10.00 alle ore 14.00 di oggi, lunedì 13 marzo 2023 alla seguente strada: Via Ulisse. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Segui ZON.IT su Google News.

