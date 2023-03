Sosa: “Ho Napoli nella pelle, Marino mi convinse con la 10 di Maradona” (Di lunedì 13 marzo 2023) Roberto Carlos Sosa parla del suo Napoli con la risalita dalla Serie C alla Serie A con Marino e la promessa della maglia numero 10 di Maradona. L’ex attaccante ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello Sport in cui ricorda il suo Napoli, quello post fallimento e dell’entrata in scena di Aurelio De Laurentiis. Un pallone sgonfio. Nasce così il Napoli senza Maradona più forte della storia. Qualche dubbio ti sarà venuto all’epoca… «A me non spaventa nulla, sono argentino, vengo dalla strada, una volta che mi sono convinto, poi vado come un treno. Non mi guardo indietro». Stavi all’Udinese in Serie A, la Coppa Uefa da giocare. In panchina Luciano Spalletti. Cambiano le statuine del presepe, ma tutto torna. «Mi chiama Pierpaolo Marino: “Ti voglio ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 marzo 2023) Roberto Carlosparla del suocon la risalita dalla Serie C alla Serie A cone la promessa della maglia numero 10 di. L’ex attaccante ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello Sport in cui ricorda il suo, quello post fallimento e dell’entrata in scena di Aurelio De Laurentiis. Un pallone sgonfio. Nasce così ilsenzapiù forte della storia. Qualche dubbio ti sarà venuto all’epoca… «A me non spaventa nulla, sono argentino, vengo dalla strada, una volta che mi sono convinto, poi vado come un treno. Non mi guardo indietro». Stavi all’Udinese in Serie A, la Coppa Uefa da giocare. In panchina Luciano Spalletti. Cambiano le statuine del presepe, ma tutto torna. «Mi chiama Pierpaolo: “Ti voglio ...

