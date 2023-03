Sorpreso con una scacciacani a Napoli, denunciato un 49enne (Di lunedì 13 marzo 2023) Sorpreso con una scacciacani a Napoli in galleria Umberto I, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 49enne Sorpreso con una scacciacani, 49enne finito nei guai. Venerdì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un locale della galleria Umberto I per una segnalazione di una persona molesta. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo in evidente stato di alterazione trovandolo in possesso di una pistola revolver scacciacani priva di tappo rosso con 2 cartucce e 4 bossoli; pertanto, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia dove lo stesso ha fornito ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 13 marzo 2023)con unain galleria Umberto I,per porto di armi od oggetti atti ad offendere uncon unafinito nei guai. Venerdì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un locale della galleria Umberto I per una segnalazione di una persona molesta. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo in evidente stato di alterazione trovandolo in possesso di una pistola revolverpriva di tappo rosso con 2 cartucce e 4 bossoli; pertanto, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia dove lo stesso ha fornito ...

