Sophie Codegoni e la gravidanza | lo sfogo sui social | ' All' inizio è stato difficile' Cosa ha svelato

(Di lunedì 13 marzo 2023) Soddisfazione per. L'ex gieffina, ora incinta di una bambina dal suo Alessandro Basciano , ha lanciato la sua nuova linea di bikini, pubblicando su Instagram degli scatti in cui lei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cleme210858 : @BeppeBasciano @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @giorgianicole83 @BettinCinzia Brava Sophie. Fa ballare anche Celine… - Cleme210858 : @sofiapala41 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Mammamia. Questa bimba sarà un principessa..? - BettinCinzia : La tua gioia e felicità è rappresentata da quel pezzetto di paradiso che sta arrivando nella vostra famiglia… - Alessan49974889 : Nonna Vale oggi ha fatto acquisti per la sua nipotina, ma quanto sono belli e fini, mi fai ???? sei unica ti adoro ??… - Patrizi59331613 : @BeppeBasciano @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @giorgianicole83 @BettinCinzia Lei è favolosa ti rende la giornata p… -

Soddisfazione per. L'ex gieffina, ora incinta di una bambina dal suo Alessandro Basciano , ha lanciato la sua nuova linea di bikini, pubblicando su Instagram degli scatti in cui lei stessa, col ...Ma spunta un'altra donnae Soleil Sorge si insultano sui social: 'Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del c**o' La festa di Isabel Ilary ha organizzato per lei un ...Ma spunta un'altra donnae Soleil Sorge si insultano sui social: 'Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del c**o' La stanza Tra le stanze, non poteva mancare ovviamente, ...

Sophie Codegoni, il dolce scatto: «Oggi sono otto mesi di te» leggo.it

Soddisfazione per Sophie Codegoni. L'ex gieffina, ora incinta di una bambina dal suo Alessandro Basciano, ha lanciato la sua nuova linea di bikini, pubblicando su Instagram degli scatti in ...Ilary Blasi scatenata alla festa di compleanno della piccola Isabel, ma durante il party si nota l'assenza del papà della bimba, Francesco Totti.