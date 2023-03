Sono solo tre le Regioni hanno introdotto provvedimenti in tal senso. Un po' pochine per un diritto fondamentale come quello in questione (Di lunedì 13 marzo 2023) L’accesso alla contraccezione gratuita in Italia non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata. È questo il parere dell’Atlante di EPF che ogni anno dà un punteggio ai 46 Stati europei sul tema. Pillola anticoncezionale in estate: le dritte utili da tenere a mente X Contraccezione gratuita, Italia indietro Per il Forum europeo per i diritti sessuali riproduttivi, infatti, il nostro Paese non fa ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 marzo 2023) L’accesso alla contraccezione gratuita in Italia nonnon è migliorata, ma è addirittura peggiorata. È questo il parere dell’Atlante di EPF che ogni anno dà un punteggio ai 46 Stati europei sul tema. Pillola anticoncezionale in estate: le dritte utili da tenere a mente X Contraccezione gratuita, Italia indietro Per il Forum europeo per i diritti sessuali riproduttivi, infatti, il nostro Paese non fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - ZZiliani : Ma ci sono o ci fanno? Tra dirigenti, avvocati e fiancheggiatori (leggi i media) passano da un autogol all’altro se… - HSkelsen : “Il mio viaggio è iniziato su una barca. Ho trascorso un anno in un campo profughi. In qualche modo sono finito qui… - Bianca34874951 : RT @pattyfra1: PATRIZIA SIMONE - Basilicata #elvis è rimasto solo! I suoi fratellini sono a casa, ma lui non è stato scelto?? ??SMS WHATSAPP… - LPieceofart : RT @marilovesgr33n: « I sogni sono qualcosa in cui bisogna credere » Ke Huy Quan discorso Oscar2023 dedicato alla mamma (84) // alla mogli… -