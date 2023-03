Sondrio, travolti dal treno mentre attraversano i binari: due 15enni morti sul colpo (Di lunedì 13 marzo 2023) Tragedia a Sondrio, in Valtellina, dove due ragazzi di 15 anni hanno perso la vita dopo essere stati investiti da un treno in transito. È successo nella tardo pomeriggio di ieri, 12 Marzo 2023, all’altezza della piccola stazione di San Pietro, frazione di Berbenno, in provincia di Sondrio. Le vittime Ajeti Meriton, nato in Kosovo e residente a ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tragedia a, in Valtellina, dove due ragazzi di 15 anni hanno perso la vita dopo essere stati investiti da unin transito. È successo nella tardo pomeriggio di ieri, 12 Marzo 2023, all’altezza della piccola stazione di San Pietro, frazione di Berbenno, in provincia di. Le vittime Ajeti Meriton, nato in Kosovo e residente a ... TAG24.

