Sondaggi Quorum: Pd torna davanti al Movimento 5 Stelle (Di lunedì 13 marzo 2023) Anche le intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Quorum per SkyTg24 danno per fatto il sorpasso del Pd ai danni del Movimento 5 Stelle. I dem sondati al 17,9% e in crescita tornano in seconda posizione a seguito dell'elezione a segretaria di Elly Schlein. I pentastellati scivolano in terza posizione al 15,6%. In cima Fratelli d'Italia al 28,7% mantiene oltre dieci punti di distanza dal principale avversario. La Lega è quarta forza con l'8,7%, segue Azione/Italia Viva al 7,2% e Forza Italia al 5,7%. L'alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana è ancora sopra la soglia di sbarramento del 3% (3,3%). Sotto si trovano Italexti al 2,4%, +Europa al 2,1%, Noi Moderati all'1,8% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 6,6%. La quota di indecisi e astenuti è stimata al 40,4%.

