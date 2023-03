(Di lunedì 13 marzo 2023)d', il Pde accorcia le distanze. E' il quadro delo Swg per il Tg La7 che fotografa l'attuale situazione relativa alle intenzioni di voto.d'rimane saldamente il primo partito: la formazione di Giorgia Meloni cede però lo 0,4% e scende al 30,3%. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cala e Pd cresce - infoitinterno : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala e Pd cresce - infoitinterno : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cala e Pd cresce - infoitinterno : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cala e Pd cresce - TV7Benevento : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cala e Pd cresce - -

Fratelli d'Italia cala, il Pd cresce e accorcia le distanze. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa l'attuale situazione relativa alle intenzioni di voto. Fratelli d'Italia rimane ...L'Europa dovrebbe battere un colpo. È questo il sentimento diffuso tra gli italiani a proposito del dossier migratorio. Secondo un sondaggio Quorum/Youtrend per Sky Tg24 , che la rete alla news ha ..., di' la tua su Affaritaliani.it La sfida principale è tra la premier Giorgia Meloni e la neo - segretaria del Pd Elly Schlein. Ma gli attori in campo sono diversi, di maggioranza e di ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cala e Pd cresce Tiscali Notizie

Arretra Fratelli d'Italia anche se resta sopra il 30% secondo l'ultimo sondaggio Swg per il tg de La7. Cresce ancora il Pd e sfiora il 20% (19,8). Leggera ripresa per i 5 Stelle, stabile la Lega, tonf ...(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, il Pd cresce e accorcia le distanze. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa l'attuale situazione relativa alle intenzioni di voto. Fratelli d' ...