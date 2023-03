Sondaggi, il Pd guadagna un altro 0,8: +3,4 in due settimane, ora sfiora il 20. Il M5s risale, il polo Azione-Italia Viva in discesa (Di lunedì 13 marzo 2023) La risalita del Partito democratico non è ancora finita. Almeno secondo l’istituto di Sondaggi Swg che, nella consueta rilevAzione settimanale del lunedì sul TgLa7, registra un nuovo piccolo balzo del Pd dopo la vittoria alle primarie della segretaria Elly Schlein. Questa settimana l’incremento è dello 0,8 che si aggiunge al 2,6 già guadagnato la scorsa settimana: in due settimane insomma i dem – per l’istituto triestino – sono cresciuti del 3,4 per cento e si sono riaffacciati sulla soglia del 20 per cento. Si notano, almeno per oggi, tre dinamiche da sottolineare. La prima, la più scontata: il riavvicinamento del Pd al primo partito, Fratelli d’Italia, che in una settimana complicata per il governo come quella che si è conclusa con la tribolata conferenza stampa di Cutro, ha perso quasi mezzo punto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) La risalita del Partito democratico non è ancora finita. Almeno secondo l’istituto diSwg che, nella consueta rilevsettimanale del lunedì sul TgLa7, registra un nuovo piccolo balzo del Pd dopo la vittoria alle primarie della segretaria Elly Schlein. Questa settimana l’incremento è dello 0,8 che si aggiunge al 2,6 giàto la scorsa settimana: in dueinsomma i dem – per l’istituto triestino – sono cresciuti del 3,4 per cento e si sono riaffacciati sulla soglia del 20 per cento. Si notano, almeno per oggi, tre dinamiche da sottolineare. La prima, la più scontata: il riavvicinamento del Pd al primo partito, Fratelli d’, che in una settimana complicata per il governo come quella che si è conclusa con la tribolata conferenza stampa di Cutro, ha perso quasi mezzo punto e ...

