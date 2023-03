Sondaggi, continua l’effetto Schlein per il Pd che guadagna quasi un punto. Leggera crescita per M5s, Conte rimane secondo tra i leader (Di lunedì 13 marzo 2023) L’inizio dell’era di Elly Schlein regala al Pd un aumento dello 0,8% nelle intenzioni di voto. Almeno secondo l’ultimo Sondaggio di Quorum/Youtrend per Skytg24. secondo la rilevazione i dem sarebbero al 18,7%. Cresce anche il Movimento 5 stelle che guadagna quattro decimali in sette giorni e tocca quota 16%. Primo partito resta sempre Fratelli d’Italia al 28,4% ma fa registrare uno 0,4 in meno rispetto alla scorsa settimana. Stabile la Lega all’8,7% mentre Azione e Italia viva prendono mezzo punto, arrivando al 7,7%. Leggero aumento per Forza Italia, al 5,9, con l’Alleanza Verdi Sinistra che resta inchiodata al 3,3. guadagna un decimale Italexit, che col 2,5% è l’unico tra i partiti più piccoli sopra la soglia dei due punti. Gli altri restano tutti sotto: +Europa col ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) L’inizio dell’era di Ellyregala al Pd un aumento dello 0,8% nelle intenzioni di voto. Almenol’ultimoo di Quorum/Youtrend per Skytg24.la rilevazione i dem sarebbero al 18,7%. Cresce anche il Movimento 5 stelle chequattro decimali in sette giorni e tocca quota 16%. Primo partito resta sempre Fratelli d’Italia al 28,4% ma fa registrare uno 0,4 in meno rispetto alla scorsa settimana. Stabile la Lega all’8,7% mentre Azione e Italia viva prendono mezzo, arrivando al 7,7%. Leggero aumento per Forza Italia, al 5,9, con l’Alleanza Verdi Sinistra che resta inchiodata al 3,3.un decimale Italexit, che col 2,5% è l’unico tra i partiti più piccoli sopra la soglia dei due punti. Gli altri restano tutti sotto: +Europa col ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppedeNich2 : Non. Fidarsi dei sondaggi sono falsi non corrispondono ai voti utili continua te a votare Nikita ???? - stropponi : @MarcoFe66237695 @EsercitoCrucian è quello che penso dei sinistri che non sanno più a cosa attaccarsi per criticare… - MagoCassandro : @serebellardinel Nel frattempo, dai sondaggi sembrebbe che la cara Elly vi abbia sorpassato. Se il travaso continua… - ellykelly20 : RT @quellicomeme71: @AntonelliCatia Non bisogna fidarsi di sti sondaggi. Si continua a sostenere Nikita e Daniele. #gfvip - quellicomeme71 : @AntonelliCatia Non bisogna fidarsi di sti sondaggi. Si continua a sostenere Nikita e Daniele. #gfvip -