Sollevamento pesi, Nino Pizzolato: “Non sono ancora al 100%. Sarò al top per i Mondiali. E agli Europei…” (Di lunedì 13 marzo 2023) Non aver paura di essere un riferimento. Nino Pizzolato si spende con grande impegno ogni giorno per migliorare nella pratica del Sollevamento pesi e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quel bronzo negli 81 kg è qualcosa che non si può dimenticare. Un campione in tutti i sensi il siciliano, capace di essere sul podio nei Mondiali 2017 e di conquistare tre ori a livello continentale, ultimo dei quali negli 89 kg a Tirana (Albania) l’anno scorso. Un Pizzolato che si sta preparando in vista degli Europei di Yerevan (Armenia), da 15 al 23 aprile, in cui il nostro portacolori vorrà porre un mattoncino importante in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tuttavia, c’è da considerare il recupero fisico, dal momento che l’azzurro a fine agosto del 2022 ha avuto un risentimento muscolare ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Non aver paura di essere un riferimento.si spende con grande impegno ogni giorno per migliorare nella pratica dele alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quel bronzo negli 81 kg è qualcosa che non si può dimenticare. Un campione in tutti i sensi il siciliano, capace di essere sul podio nei2017 e di conquistare tre ori a livello continentale, ultimo dei quali negli 89 kg a Tirana (Albania) l’anno scorso. Unche si sta preparando in vista degli Europei di Yerevan (Armenia), da 15 al 23 aprile, in cui il nostro portacolori vorrà porre un mattoncino importante in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tuttavia, c’è da considerare il recupero fisico, dal momento che l’azzurro a fine agosto del 2022 ha avuto un risentimento muscolare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DocRiserva : @baccaro6_luca @juventusfc @Cristiano A fine partita hai messo il record di sollevamento pesi ???? Andai a letto alle… - offertedi_oggi : ?? Beast Rage - Polsiere per sollevamento pesi, per aumento della massa ?? A 9,99€ ?? - SuperOfferteXyz : ?? Beast Rage - Polsiere per sollevamento pesi, per aumento della massa ?? A 9,99€ ?? - kaganovich_77 : @albicoccoraro @Nibbionero Eh certo. Come i trans nel pugilato e nel sollevamento pesi. Il modello Germania est. - j3k7t : @MissLadyChantal Parte la gara di sollevamento pesi senza mani ?????? -