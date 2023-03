Soleil Sorge imita Oriana Marzoli al GF Vip Party VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Siete pronti per la challenge più stilosa della tv? ?? Veronica Ruggeri con Carla Gozzi, Soleil Sorge, Giorgia Palm… - _xMARTAx : comunque Soleil Anastasia Sorge stasera è proprio bona #GFVIPParty - _Overgron_ : RT @Lorena311974: Tutti pronti per una nuova puntata del gfvipparty ecco gli ospiti di stasera con la nostra meravigliosa bellissima Princ… - _Overgron_ : RT @Lorena311974: E stasera tutti pronti a guardare la bella biondina Americana Soleil Anastasia Sorge al gfvipparty!!!????????????????#sole… - annamariabianc2 : RT @Lorena311974: Sei la persona migliore al mondo il tuo nome è una garanzia sei speciale e unica !!! ?????? Soleil Anastasia Sorg… -

Ma spunta un'altra donna Sophie Codegoni esi insultano sui social: 'Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del c**o' La festa di Isabel Ilary ha organizzato per lei un ...Ma spunta un'altra donna Sophie Codegoni esi insultano sui social: 'Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del c**o' La stanza Tra le stanze, non poteva mancare ovviamente, ...Sophie Codegoni, shopping per Celine: 'La borsa per l'ospedale è pronta, manca poco!' Sophie Codegoni esi insultano sui social: 'Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco del ...

Sophie Codegoni e Soleil Sorge si insultano sui social: «Pensi di essere il centro del mondo, ma sei il buco d leggo.it

Torna, questa sera lunedì 13 marzo, la quarantunesima puntata di GF VIP Party, il digital show condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, visibile, a partire dalle 20:30, su Mediaset Infinity e da ...Sul web si vocifera che Dayane Mello e Soleil Sorge avrebbero litigato. A insinuare il dubbio una frase social della modella.