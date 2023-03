SOCIAL CALCIO: Il mani di Rabiot tra ricostruzioni, rabbia e sfottò (Di lunedì 13 marzo 2023) Il gol del 3-2 di Rabiot nella partita di ieri sera fa discutere e, come sempre quando si tratta di Juve, il paese si spacca La Juve ieri sera ha vinto per 4-2 contro la Sampdoria, ma il giorno dopo si discute molto del tocco di mano di Adrien Rabiot in occasione del gol del 3-2. In quella circostanza l’arbitro ha prima assegnato il gol, confermato poi da una review particolarmente rapida del VAR. E ovviamente, come quasi sempre succede quando si parla dei bianconeri, il paese si spacca in due. Ecco alcuni dei migliori commenti su Twitter. Allo Stadium quest'anno sono sfortunati con le telecamere, anche quelle del VAR.Non ho visto #JuveSamp ma dagli highlights si vede che il 2° gol di #Rabiot è viziato da fallo di mano.Non si trova l'immagine chiara,diciamo quindi che si pareggia il conto con #JuveSalernitana.— enrico ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Il gol del 3-2 dinella partita di ieri sera fa discutere e, come sempre quando si tratta di Juve, il paese si spacca La Juve ieri sera ha vinto per 4-2 contro la Sampdoria, ma il giorno dopo si discute molto del tocco di mano di Adrienin occasione del gol del 3-2. In quella circostanza l’arbitro ha prima assegnato il gol, confermato poi da una review particolarmente rapida del VAR. E ovviamente, come quasi sempre succede quando si parla dei bianconeri, il paese si spacca in due. Ecco alcuni dei migliori commenti su Twitter. Allo Stadium quest'anno sono sfortunati con le telecamere, anche quelle del VAR.Non ho visto #JuveSamp ma dagli highlights si vede che il 2° gol di #è viziato da fallo di mano.Non si trova l'immagine chiara,diciamo quindi che si pareggia il conto con #JuveSalernitana.— enrico ...

