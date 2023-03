SNAI – Champions League | Inter | c' è un gol da difendere Vittoria a Porto a 2 | 70 | ma il passaggio del turno scende a 1 | 30

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) - Dopo la qualificazione ai quarti del Milan, tocca alle altre due squadre italiane. Martedì i nerazzurri, mercoledì il Napoli che riparte dal 2-0 di Francoforte: Spalletti avanti a 1,01, l'«1» nei 90' a 1,50 Milano, 13 marzo 2023 – Il Milan è già ai quarti di finale di, ma l'Italia punta al tris. Tra martedì e mercoledì si giocano le gare di ritorno dei restanti quattro ottavi, cone Napoli che sperano di raggiungere la squadra di Pioli. La prima are in campo sarà l', ingallo contro il: i nerazzurri ripartono dal vantaggio di un gol conquistato a San Siro, ma al ‘Do Dragao' non sarà semplice, anche perché gli uomini di Inzaghi arrivano dalla sorprendente sconfitta di La Spezia in campionato. Considerando i 90 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SNAI - Champions, Napoli, l'1 è quotato a '1.50', qualificazione blindata - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SNAI - Champions, Napoli, l'1 è quotato a '1.50', qualificazione blindata - susydigennaro : RT @napolimagazine: SNAI - Champions, Napoli, l'1 è quotato a '1.50', qualificazione blindata - apetrazzuolo : SNAI - Champions, Napoli, l'1 è quotato a '1.50', qualificazione blindata - napolimagazine : SNAI - Champions, Napoli, l'1 è quotato a '1.50', qualificazione blindata -

...finora giocate in questa edizione della. Il nostro pronostico verte quindi sulla combo 1 (vittoria del City) + Over 2.5, in lavagna a 2.20 con bet365 e StarCasinò Bet e 2.19 con. ...... 1.85 su, 1.80 secondo Netbet. I marcatori Lukaku ha segnato il gol della vittoria all'andata, il belga ha realizzato otto gol in 12 presenze con l'Inter incon una media di una rete ...... ma i rossoneri sono riusciti a conquistare l'accesso ai quarti digrazie alla vittoria ... 11.00 su Sisal e. Mentre l'X è offerto 6.00 da Bet365 e, 5.80 su Starcasinò Bet. Il No Gol ...

Snai, Champions League: per l'Inter c'è un gol da difendere GiocoNews.it

ROMA - Il Milan è già ai quarti di finale di Champions League, ma l'Italia punta al tris. Tra martedì e mercoledì si giocano le gare di ritorno dei restanti quattro ottavi, con Inter e Napoli che sper ...Secondo gli esperti di Snai la vittoria a Porto contro la squadra di Conceição è data a 2,70, ma il passaggio del turno per i nerazzurri scende a 1,30.