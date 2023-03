Skriniar unico in bilico prima di Porto, oggi ultimo provino: cosa filtra – CdS (Di lunedì 13 marzo 2023) Milan Skriniar resta l’unico giocatore in dubbio in vista della trasferta con il Porto. oggi alle 12 l’ultimo allenamento prima della conferenza stampa (vedi QUI). Secondo il Corriere dello Sport non filtra particolare ottimismo. ultimo provino – La Champions League dell’Inter entra nel vivo, importante sarà il recupero di Milan Skriniar, che ieri si è allenato parzialmente con il resto del gruppo e oggi alle 12 sosterrà l’ultimo provino con la squadra prima della partenza in Portogallo, ma non filtra particolar ottimismo riguardo il suo recupero. Se lo slovacco non dovesse farcela, sarebbe Matteo Darmian a prendere ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Milanresta l’giocatore in dubbio in vista della trasferta con ilalle 12 l’allenamentodella conferenza stampa (vedi QUI). Secondo il Corriere dello Sport nonparticolare ottimismo.– La Champions League dell’Inter entra nel vivo, importante sarà il recupero di Milan, che ieri si è allenato parzialmente con il resto del gruppo ealle 12 sosterrà l’con la squadradella partenza ingallo, ma nonparticolar ottimismo riguardo il suo recupero. Se lo slovacco non dovesse farcela, sarebbe Matteo Darmian a prendere ...

