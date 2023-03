Sivasspor-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 13 marzo 2023) Giovedì 16 marzo 2023, alle ore 18.45, presso lo stadio Yeni 4 Eyul di Sivas, si giocherà Sivasspor-Fiorentina, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. I viola dovranno difendere l’1-0 maturato all’andata, mentre i turchi cercheranno l’impresa. Sivasspor-Fiorentina: LE probabili formazioni Sivasspor(4-3-3): Vural, Paluli, Appindangoye’, Goutas, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yesilirt. Fiorentina(4-3-3): Terracciano, Dodo’, Milenkovic, Igor, Venuti, Barak, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta sui canali Sky giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18.45 Az Alkmaar-Lazio: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 marzo 2023) Giovedì 16 marzo 2023, alle ore 18.45, presso lo stadio Yeni 4 Eyul di Sivas, si giocherà, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. I viola dovranno difendere l’1-0 maturato all’andata, mentre i turchi cercheranno l’impresa.: LE(4-3-3): Vural, Paluli, Appindangoye’, Goutas, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yesilirt.(4-3-3): Terracciano, Dodo’, Milenkovic, Igor, Venuti, Barak, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Jovic, Saponara. All. ItalianoIN TV Il match sarà visibile in diretta sui canali Sky giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18.45 Az Alkmaar-Lazio: ...

