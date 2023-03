Situazione migranti a Lampedusa, oltre 1800 arrivi nelle ultime ore: hotspot a rischio collasso (Di lunedì 13 marzo 2023) Non accenna a placarsi la Situazione degli sbarchi a Lampedusa, con oltre 2400 migranti che si trovano accalcati all’interno di una struttura di accoglienza che potrebbe ospitarne al massimo 400. oltre 1800 gli arrivi nelle ultime 24 ore, con i primi 250 profughi che saranno presto trasferiti in un’altra sede. La Situazione riportata dal Corriere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Non accenna a placarsi ladegli sbarchi a, con2400che si trovano accalcati all’interno di una struttura di accoglienza che potrebbe ospitarne al massimo 400.gli24 ore, con i primi 250 profughi che saranno presto trasferiti in un’altra sede. Lariportata dal Corriere ... TAG24.

