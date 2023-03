Sirene dall’estero per l’azzurro | De Laurentiis ha deciso il suo futuro!

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il Napoli prepara la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, incrocio valido per gli ottavi di finale della competizione. E lo fa con il morale alle stelle, data la classifica e il successo ultimo ottenuto proprio al Diego Armando Maradona contro l’Atalanta. Grande protagonista della serata è stato senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia, autore di una rete sensazionale contro i bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Rete e prestazioni, quelle del georgiano, che lo pongono alle attenzioni dei più grandi top club di Europa. La mossa del patron A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, confermando che sull’ex Dinamo Batumi, come ovvio che sia, ci sono ledelle varie big europee. Tuttavia, secondo quanto confermato dalla medesima fonte, il presidente Aurelio Deè pronto a blindare il ...

