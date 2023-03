Sintesi e gol della Roma

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 03/12/2023 alle 20:20 TEC Gli uomini di Mourinho sono stati battuti e hanno perso una grande occasione per arrivare secondi in Serie A Giovedì prossimo sarà alla Reale Arena per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League In una settimana che Mourinho ha definito “pericolosa”, laè passata dalla gioia di battere la Real Sociedad in Europa League allo schianto casalingo contro il Sassuolo e, dunque, ad affrontare il ritorno contro la squadra del San Sebastian con i dubbi di una squadra che subito quattro gol nel loro fortino. ROM SAS FORMAZIONIR. Patrizio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Zalewski (Volpato), Bove (Karsdorp), Matic (Mady), Spinazzola (Dybala); Wijnaldum, El Shaarawy, Abramo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio41408620 : @CampiMinati Il gol di Rabiot e la perfetta sintesi di quello che siete.... - J_network24 : ??#NovaraNextGen | ??Sintesi e tabellino del match - RedazioneLaNews : #Milano Coppa Italia Femminile | Video Gol Juventus-Inter 2-1, highlights e sintesi - Oscar_Belfiore : Il gol di Kvara e le chiusure di Kim non mi appannano la prestazione di Victor Ho contato 15 scatti nel 1° T, Djim… - RadioRossonera : Non basta al #Milan femminile il gol del vantaggio di Piemonte nel primo tempo del ritorno della semifinale di… -

...49 Redazione Sport 0 53 Una partita equilibrata tra due squadre attente che ci provano a sono attente a non prenderle; poi unche decide i giochi spezzando l'equilibrio. Questa è ladi ...La vittoria però alla fine arriva grazie a una doppietta di Rabiot e alle reti di Bremer e del centrocampista argentino, che vanificano idi Augello e urii per i blucerchiati. La Juventus ...Il serbo sbaglia un rigore e batte il suo record negativo d'astinenza, da quando è in Italia: 5 partite consecutive di campionato senza, più una di Europa League contro il Friburgo. E' l'unico ...

VIDEO | Juventus-Sampdoria 4-2: blucerchiati a testa alta, dubbi sul secondo goal di Rabiot GenovaToday

La Juve scherza col fuoco, va in vantaggio 2-0 poi si fa recuperare in un minuto dalla Samp, ma nella ripresa conquista i tre punti con le zampate di Rabiot e Soulé per il 7° posto ...Doppietta di Rabiot, gol di Bremer e Soulé, ai blucerchiati non bastano le reti di Augello e Ðuricic. I bianconeri scavalcano Torino e Bologna e raggiungono la settima posizione: senza la penalizzazio ...