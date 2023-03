Sinner-Mannarino stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) Jannik Sinner se la vedrà contro Adrian Mannarino nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino, testa di serie numero undici in California, ha esordito nel torneo battendo in due set il veterano francese Richard Gasquet. Sulla strada verso gli ottavi di finale c’è un altro giocatore transalpino. Quest’ultimo è reduce dal doppio 6-4 inflitto al nostro Lorenzo Musetti. Prima ancora il successo in rimonta ai danni della wild card austriaca Dominic Thiem. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Sinner, che conduce anche per 2-0 nei precedenti (4-1 il bilancio dei set in favore dell’italiano). Si gioca per conquistare un posto al quarto turno contro uno tra lo svizzero Stan Wawrinka oppure il giovane ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Adriannel terzo turno deldi(cemento outdoor). L’altoatesino, testa di serie numero undici in California, ha esordito nel torneo battendo in due set il veterano francese Richard Gasquet. Sulla strada verso gli ottavi di finale c’è un altro giocatore transalpino. Quest’ultimo è reduce dal doppio 6-4 inflitto al nostro Lorenzo Musetti. Prima ancora il successo in rimonta ai danni della wild card austriaca Dominic Thiem. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di, che conduce anche per 2-0 nei precedenti (4-1 il bilancio dei set in favore dell’italiano). Si gioca per conquistare un posto al quarto turno contro uno tra lo svizzero Stan Wawrinka oppure il giovane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sinner-Mannarino a Indian Wells: dove vederla in tv e streaming: Jannik Sinner in campo oggi nel 3° turno di Indian… - Gazzetta_it : Medvedev avanza agli ottavi, Ruud eliminato da Garin. Stasera Sinner-Mannarino #Indianwells - Tomas1374 : Terzo incontro di stasera sul campo3, a partire dalle 19 italiane, #Sinner vs #Mannarino Prima di lui #Cerundolo v… - fabrizsaporito : RT @SuperTennisTv: ?? @MartinaTrevisa3 stacca il pass per il 3° turno del #WTA di Indian Wells battendo Brengle 5-7 6-1 6-2! Musetti viene… - sinneristi1 : RT @SportFramesit: Jannik #Sinner ???? vs Adrian #Mannarino ???? 2 ???per l’altoatesino nei due presenti con il prossimo avversario a #IndianWe… -