Sinner-Mannarino oggi | Indian Wells 2023 | dove vederla in diretta tv e in streaming

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : CI RIMANE SOLO JANNIK ???? Dopo le sconfitte di Berrettini contro Daniel e Musetti contro Mannarino, al #BNPPO23 c'è… - romanoziroldo : RT @WeAreTennisITA: CI RIMANE SOLO JANNIK ???? Dopo le sconfitte di Berrettini contro Daniel e Musetti contro Mannarino, al #BNPPO23 c'è solo… - Fprime86 : RT @lorenzofares: 2 i precedenti tra Jannik #Sinner ???? e Adrian Mannarino ????, entrambi vinti da ?? SF Sofia 2020: 63 75 2T Montreal 2022: 2… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: CI RIMANE SOLO JANNIK ???? Dopo le sconfitte di Berrettini contro Daniel e Musetti contro Mannarino, al #BNPPO23 c'è solo… - AgiproNews : Tennis, Indian Wells: Sinner vede gli ottavi a un passo, per i bookie sfida in discesa con Mannarino -

... i colpi di Musetti che slittano contro. "Ho solo bisogno di un po' di c...o!", dice ... a tenere a bada l'ansiogeno richiamo delle Atp Finals casalinghe per ora ci pensa Jannik, agli ...Impegno di terzo turno per Janniknel "BNP Paribas Open", primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che ...negli ottavi con un altro tennista francese Adrian, n.Le quote diTutti i principali siti scommesse propongono una quota bassa per la vittoria di: 1.10 per Sisal e Bet365, 1.09 per PlanetWin. Mentre il successo diè ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Mannarino – I precedenti tra Sinner e Mannarino Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale del terzo turno del tabellone principa ...Ad Indian Wells si entra nella seconda settimana e le speranze azzurre sono ora riposte in Jannik Sinner e Martina Trevisan.