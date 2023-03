Sinner-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2023: a che ora inizia, programma, streaming (Di lunedì 13 marzo 2023) Torna in campo Jannik Sinner sul cemento americano. Ad Indian Wells va in scena oggi il terzo turno: dopo l’esordio con Gasquet altro francese a sfidare l’altoatesino, nei sedicesimi ecco Adrian Mannarino. Terza sfida tra i due, nei precedenti doppio successo per l’azzurro, tra Sofia (nel 2020) e Montreal. Il match tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, 3° turno del Masters 1000, si giocherà oggi come terzo match sullo Stadium 3. La diretta tv verrà assicurata da Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, mentre quella in streaming sarà appannaggio di Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla. CALENDARIO Sinner-Mannarino oggi Sabato 11 ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Torna in campo Janniksul cemento americano. Adva in scenail terzo turno: dopo l’esordio con Gasquet altro francese a sfidare l’altoatesino, nei sedicesimi ecco Adrian. Terza sfida tra i due, nei precedenti doppio successo per l’azzurro, tra Sofia (nel 2020) e Montreal. Il match tra Jannike Adrian, 3° turno del Masters 1000, si giocheràcome terzo match sullo Stadium 3. La diretta tv verrà assicurata da Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, mentre quella insarà appannaggio di Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla. CALENDARIOSabato 11 ...

