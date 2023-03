Sindrome Down Pro Vita Famiglia | Facciamoli nascere No a aborto eugenetico

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 13 marzo 2023. «L’oltre la 12sima settimana è vietato a meno che al figlio non sia, per esempio, rilevata la presenza delladi. È inquietante e discriminatoria una società che permette l’uccisione di unaa causa di una sua condizione. Le persone condinon sono persone di serie B e hanno il diritto di essere riconosciute e custodite al pari di tutte. È evidentemente inquietante una società che con una mano celebra la Giornata di queste persone e con l’altra inle mamme a eliminarli. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale delladidel prossimo 21 marzo abbiamo lanciato – a Roma e nelle principali città italiane – la nostra campagna di affissioni con ...

James Martin ha compiuto 31 anni proprio ieri, ha ladied è uno dei protagonisti del corto. 'La notizia non può che farmi commuovere. Sono una mamma e in momenti come questi do un ...' E sul palco si è presentato anche uno degli attori, affetto dalladi. Che proprio domenica festeggiava il compleanno. Sentire l'intero Dolby Theatre cantargli Happy birthday mentre lui ...

Un Oscar che cambia l'immaginario sulla sindrome di Down Vita

Per la prima volta un attore con sindrome di Down è salito sul palco degli Oscar per ritirare la statuetta: il premio è andato a "An Irish Goodbye" e lui è James Martin, irlandese, 31 anni. Il comment ...Nell’ambito di un progetto realizzato con l’Ateneo di Parma per la valorizzazione degli spazi architettonici universitari, presso l’Aula Magna, l' interpretazione del capolavoro shakespeariano creata ...