Silvia Toffanin in lacrime per lo straziante racconto di Paola Caruso: "Mio figlio non sta bene" (Di lunedì 13 marzo 2023) Silvia Toffanin non riesce a trattenere le lacrime: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla straziante storia di Michele, il figlio di Paola Caruso La showgirl Paola Caruso sta affrontando un periodo veramente complicato. Lo scorso novembre decide di fare un regalo a suo figlio e di prenotare una vacanza al mare in Egitto per scappare dalle fredde temperature. Quella vacanza però non inizia nel migliore dei modi in quanto il bambino inizia ad avere una febbre alta che, nonostante le medicine, non scende. Paola preoccupata chiama i medici della struttura e fidandosi delle competenze del dottore, accetta di far fare una puntura a suo figlio. Dopo un po' chiama il suo bambino per controllare ...

