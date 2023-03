Silicon Valley Bank UK venduta alla Hsbc per 1 sterlina (Di lunedì 13 marzo 2023) La filiale britannica della Silicon Valley Bank Uk, per la quale la Bank of England ha chiesto lo stato di insolvenza dopo il crack, è stata venduta a Hsbc per una sterlina. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell'Economia inglese. Hsbc Holdings è uno dei più grandi gruppi bancari del mondo nonché il primo istituto di credito europeo per capitalizzazione: la sua sede si trova nella Hsbc Tower, nei Docklands di Londra. «Il 10 marzo 2023 – recita una nota di Hsbc – Svb Uk aveva prestiti per circa 5,5 miliardi di sterline e depositi per circa 6,7 miliardi di sterline. Al 31 dicembre 2022, Sbb Uk ha registrato un utile ante imposte di 88 milioni di sterline. Il patrimonio tangibile di SVB UK dovrebbe essere di circa 1,4 ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023) La filiale britannica dellaUk, per la quale laof England ha chiesto lo stato di insolvenza dopo il crack, è stataper una. Ad annunciarlo è stato il Ministero dell'Economia inglese.Holdings è uno dei più grandi gruppi bancari del mondo nonché il primo istituto di credito europeo per capitalizzazione: la sua sede si trova nellaTower, nei Docklands di Londra. «Il 10 marzo 2023 – recita una nota di– Svb Uk aveva prestiti per circa 5,5 miliardi di sterline e depositi per circa 6,7 miliardi di sterline. Al 31 dicembre 2022, Sbb Uk ha registrato un utile ante imposte di 88 milioni di sterline. Il patrimonio tangibile di SVB UK dovrebbe essere di circa 1,4 ...

