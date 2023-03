Silicon Valley Bank Uk venduta a Hsbc per 1 sterlina Ecco cosa c'è dietro alla mossa del Tesoro britannico (Di lunedì 13 marzo 2023) Il fallimento improvviso della Silicon Valley Bank, il 18esimo istituto per capitale degli Stati Uniti, ha fatto agitare i mercati e le borse mondiali sono crollate a picco dopo l'annuncio. Ma si registrano adesso due segnali che sembrano aver tranquillizzato gli investitori. Il primo è quello proveniente dagli Usa, il governo americano, infatti, ha promesso che tutti i depositi di Silicon Valley Bank saranno rimborsati. Questa mossa sembra aver arrestato l'emorragia di fiducia a Wall Street. L'altra notizia ancora tutta da decifrare ma che manda un segnale ai mercati, è relativa alla scelta di Hsbc. La filiale britannica della Silicon Valley Bank Uk (per la quale la ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 marzo 2023) Il fallimento improvviso della, il 18esimo istituto per capitale degli Stati Uniti, ha fatto agitare i mercati e le borse mondiali sono crollate a picco dopo l'annuncio. Ma si registrano adesso due segnali che sembrano aver tranquillizzato gli investitori. Il primo è quello proveniente dagli Usa, il governo americano, infatti, ha promesso che tutti i depositi disaranno rimborsati. Questasembra aver arrestato l'emorragia di fiducia a Wall Street. L'altra notizia ancora tutta da decifrare ma che manda un segnale ai mercati, è relativascelta di. La filiale britannica dellaUk (per la quale la ...

