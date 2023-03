Silicon Valley Bank, scontro tra potenziali acquirenti attività britanniche (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Un certo numero di potenziali acquirenti si sta muovendo intorno alla fallita Silicon Valley Bank UK. Il cancelliere britannico Jeremy Hunt ha dichiarato che il governo sta “lavorando a ritmo serrato” su un piano per evitare il fallimento delle aziende colpite, che potrebbe comportare un’operazione d’emergenza di acquisizione privata. Un’indagine condotta su 31 fondi di venture capital, che detengono migliaia di investimenti in aziende tecnologiche e scientifiche del Regno Unito, ha rilevato che il 34% delle società in portafoglio – pari a 336 – ha conti con la banca. Secondo i dati forniti da Bvca, l’organismo di settore che rappresenta gli investitori di venture capital, più di 200 di queste sono ora a rischio di liquidità a breve o a lungo termine. Circa 2,5 miliardi di sterline (3 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Un certo numero disi sta muovendo intorno alla fallitaUK. Il cancelliere britannico Jeremy Hunt ha dichiarato che il governo sta “lavorando a ritmo serrato” su un piano per evitare il fallimento delle aziende colpite, che potrebbe comportare un’operazione d’emergenza di acquisizione privata. Un’indagine condotta su 31 fondi di venture capital, che detengono migliaia di investimenti in aziende tecnologiche e scientifiche del Regno Unito, ha rilevato che il 34% delle società in portafoglio – pari a 336 – ha conti con la banca. Secondo i dati forniti da Bvca, l’organismo di settore che rappresenta gli investitori di venture capital, più di 200 di queste sono ora a rischio di liquidità a breve o a lungo termine. Circa 2,5 miliardi di sterline (3 ...

